LUGEJA KÜSIB | Kui vaene pean olema, et ahjutoetust saada?

Meil on mehega neli last ning kuigi meie igakuine sissetulek on keskmisest kõrgem, jääb raha kuu lõpus ikka puudu. Seetõttu ei ole meil olnud võimalik ka vana moodulahju ise parandada, KredExi ahjutoetust saavad aga vaid need, kelle sissetulek on piisavalt väike. Kui vaene pean ma olema, et ahjutoetust saada, küsib Maalehe lugeja.