VAIMUELU | Doktor Margus Annuk: kasulapsed võiksid võimalikult vara teada, et kasvavad kasuperes

„Teie peres kasvab neli kasulast,“ alustab Jaan Tammsalu saadet. „Kuidas see mõte teil tuli?““Seda küsimust me pole abikaasaga endalt kunagi küsinud,“ vastab Margus Annuk. Tema märkamise kohaselt on ideid, mis küpsevad korraga kahe inimese sees ning saavad tegelikkuseks kuidagi iseeneslikult. „Aastaid tagasi ei oleks me osanud isegi sellist plaani teha, et võtame oma perre neli last, üks ka raske füüsilise puudega. Täna on see meie jaoks normaalsus ja me üldse ei kahtle selles mõttes. See on meie elu ja me naudime seda.“