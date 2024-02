Sellel talvel on ilmataat üllatanud muutlike õhutemperatuuridega, mille kõikumise tulemusel on pea kogu Eesti teed ja tänavad juba nädalaid kaetud paksu jääkihiga. Hoolimata soola ja graniitkillustiku ohtrast kasutamisest on libedus nii mõnegi ohvri leidnud ja seetõttu uurib Maaleht oma lugejatelt, kuidas tulete libedusega toime?