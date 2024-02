ILMATEADE | Nädala lõpus langeb kraadiklaas kohati alla -20 kraadi

Neljapäeval (8.02) vabanevad Balti riigid aktiivsete rõhkkondade mõjusfäärist ja Eesti kohale kujuneb rahulik madalrõhuväli. Üksikuis paigus sajab kerget lund. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -6..-11°C, ida pool -10..-15°C, Virumaal võib -20°C ümbrusse langeda, päeval on -4..-9°C, Virumaal ja Peipsi ääres jääb alla -10°C.