LUGEJA KÜSIB | Kas töölt koondatud pensionär võib töötukassas end töötuna arvele võtta?

Koondamisteade anti meie ettevõttes pooltele inimestele – alates 1. aprillist oleme töölt koondatud. Sellise teate said nii mõned tööealised inimesed kui ka töötavad pensionärid. Palun selgitage, millised erinevused on koondamistasu maksmisel tööealisele ja pensionärile. Kui palju maksab sellest tööandja ja kui palju töötukassa? Kas pensionär saab samuti töötukassas end töötuna arvele võtta või mitte? Kas pensionäril on õigus küsida samalt firmalt, et ehk leitakse talle mõni teine sobiv töö, küsib Maalehe lugeja.