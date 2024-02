NÄDALA ILMAPROGNOOS | Valitseb külm kõrgrõhuala, Ida-Eestis langeb temperatuur eriti madalale

Eesti jääb täna Põhja-Euroopa kohal tugevneva külma kõrgrõhuala mõjuvälja ja pilvede vahele on järjest enam loota heledaid laike. Mõnes kohas pudeneb ka kergeid helbeid, kuna Läänemerelt läheneb Baltimaadele uus madalrõhkkond. Idakaare tuul saab saarte piirkonnas veidi hoogu, õhus on mõõdukad miinuskraadid. Külma on 3°–9°, Ida-Eestis kuni 14°.