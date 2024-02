KUULA | Kabiinijutud: toidutootmisest sõjatandril

Veebruaris 2024 möödub kaks aastat hetkest, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Euroopa suurima viljatootja Ukraina vastu. Kuidas toidutootjad kuulirahe all praegu vastu peavad ja millised on ukrainlaste väljakutsed olukorras, kus rahvas vajab toitmist ning samal ajal on vaja võita sõda?