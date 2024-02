ILMATEADE | Lisaks lumele ja lörtsile sajab jäävihma, libeduseoht on väga suur!

Keskkonnaagentuuri sõnul püsib teisipäeval (13.02) vastasseis Põhja-Euroopat ja Loode-Venemaad katva külma kõrgrõhuala ja Gotlandi lähistele liikuva madalrõhkkonna vahel. Sajuvöönd jõuab Lõuna-Eestisse ja liigub edasi põhja-loode poole, lisaks lumele ja lörtsile sajab jäävihma. On jäidet ja teedel kiilasjääd, mistõttu on libeduseoht väga suur! Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-5, Virumaal kuni -9°C, Liivi lahe ääres ja mandri lõunaservas on 0°C ümber, päeval -1..-5, saartel ja mandri lõunaservas -1..+1°C.