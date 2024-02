Mait Mölder: metsaomaniku valikud. Kas astuda kolhoosi või sõita Siberisse?

Olen metsaomanik, kelle täiskasvanud mets Alutaguse rahvuspargis on juba 23 aastat kõige rangemate looduskaitseliste piirangute all. Tohin oma metsas ainult jalutada ja vaadata mädanema hakkavaid puid.

Reeglid keelavad mul oma metsas igasuguse majandustegevuse. Vaadates selle 23 aasta arenguid, saan öelda, et on vahetunud valitsused, kõiksorti erakondadesse kuuluvad keskkonnaministrid, kuid äärmuslik looduskaitse on levinud piiramatult, haarates üha rohkem metsamassiive ja aina karmistades looduskaitse reegleid.