Rohepööre on Eestis kogumas tuure ning autoliikluse vähendamiseks proovitakse välja mõelda igasuguseid viise. Nii mõnelgi aastal on kaalutud ka väikelinnades parkimise eest raha küsida, et suunata inimesi rohkem ühistransporti kasutama. Seetõttu uurib Maaleht oma lugejatelt, kas ka väikelinnades peaks parkimine olema tasuline?