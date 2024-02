Metsaomanikud: kas tõesti on korruptsioonioht praegu sama suur kui maadevahetuse afääri ajal?

Maaomanikud imestavad, miks riigile vajalike objektide puhul on maadevahetus võimalik, looduskaitse alla läinud metsa puhul aga mitte. Kuigi õiguskantsler ütleb, et see on võimalik, ei taha kliimaministeerium maadevahetust taastada, viidates korruptsiooniohule.