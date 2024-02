Jurist selgitab: kui palju maksab internetis solvamine?

Eraisikutelt väljamõistetud kahjuhüvitised on Eestis jäänud 300-500 euro vahele. Samas näiteks võlainfo avaldamine võib kaasa tuua 200 euro suuruse hüvitise tasumise kohustuse. Tuleb meeles pidada, et üldiselt jäävad ka menetluskulud laimaja kanda ning need on keskmiselt suurusjärgus 2000 eurot.

Juristi sõnul on kohtud seisukohal, et avaliku elu tegelased peavad avalikku kriitikat taluma teistest inimestest rohkem, kuid ka avaliku elu tegelasi ei või alusetult laimata ega solvata. “Kuna avaliku elu tegelane on ennast ise seadnud üldsuse erilise tähelepanu alla, võib tema au riivamine avaliku elu tõttu kaasa tuua mittevaralise kahju üksnes siis, kui kohus loeb tegelikkusele mittevastavatel andmetel põhineva negatiivse sisuga informatsiooni avaliku elu tegelase au ja head nime eriti teotavaks,” selgitas Kaire Sepper. Samuti on oluline, et avaliku tegelaste puhul on avalikkuse põhjendatud huvi määr nende eraelu vastu erinev.