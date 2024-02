KAART | Peagi saabuvad esimesed kevadekuulutajad. Kus meie sulelised aga talvepuhkust veetsid?

Üldiselt proovivad kaugrändurid oma lennu võimalikult kiiresti ära teha, eriti värvulised ja teised pisemad linnud. Näiteks roolinnud püüavad Euroopast ühe „paagitäiega“ jõuda Aafrikasse Saheli taha. Selleks suurendab lind enne rännet tublisti toitudes oma kehamassi kolmandiku või rohkemagi võrra. Suurematel lindudel, nagu kured ja haned, see ei õnnestu. Nende rände­strateegia on selline, et soodsate ilmadega liiguvad pisut edasi, siis puhkavad, söövad ja seejärel taas edasi. Nii võib reis võtta isegi kuid.