Madis Kallas Riho Terrase kriitikast: pole nii, et ma põllumeestega üldse ei räägi

Ebavõrdsusele on tagumine aeg piir tõmmata, sest meie riik ja tulevik on täpselt nii tugevad kui on seda meie omavalitsused. Otsustasime sellest aastast, et vallad ja linnad saavad enam raha ka pensioni tulumaksu pealt, aga selle võrra vähem töötavate inimeste tulumaksult. Selle tulemusena saavad praegu raskemas seisus olevad omavalitsused tuge suuremate tuludega omavalitsustelt.