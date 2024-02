Sel aastal esindab Eestit Eurovisioonil 5Miinust ja Puuluup võidulooga „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. Kui mõne arvates sobib laul Eurovisioonile just oma eksentrilise esituse tõttu, siis teiste sõnul on tegemist klounaadiga ning Eestit oleks pidanud esindama mõni muu laul. Seetõttu uurib Maaleht oma lugejatelt, kas olete Eesti eurolauluga rahul?