LUGEJA KÜSIB | Ülemus ei luba suvel puhkusele minna, kas tegin lepingu sõlmimisel midagi valesti?

Läksin paar kuud tagasi tööle ja sõlmisin juhatajaga töölepingu. See on minu esimene töökoht pärast kooli lõpetamist, nii et lepingu sõlmimisel ei osanud kõigele tähelepanu pöörata. Nüüd, kui tahtsin ka oma suvepuhkuse aja kirja panna, öeldi mulle, et mina puhkusele ei pääse, kuna mul on sõlmitud selline tööleping. Mida ma lepingu sõlmimisel valesti tegin? Milline tööleping annab õiguse kord aastas ka puhata, küsib Maalehe lugeja.