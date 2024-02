Vanasti oli teadupoolest taevas sinisem, rohi rohelisem ja lumi paksem. Esimese kahe puhul on väite õigsust raske kontrollida, lumikatte mõõtmisi on aga Eestis tehtud juba 132 aastat. Need näitavad, et valget maad näeme ajapikku üha vähem, mõnel talvel nagu polekski teist!