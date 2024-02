Sünoptik Kairo Kiitsak: kevade hõngu on õhus, soojakraadid ronivad +10 lähedale

Neljapäeval jõuab Atlandilt uus madalrõhkkond Norra merele ja mitmeosaline madalrõhkkond katab nii Lääne-Euroopa kui ka Skandinaavia ning laieneb servaga üle Läänemere. Sademeid on nii vihma, lörtsi kui ka lumena, on jäidet. Päevaks katab soe õhumass kogu Eesti. Mitmel pool sajab vähest vihma, ida pool sekka ka valgeid helbeid. Lõuna- ja kagutuul on ööpäeva vältel mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on öösel 0...+2, Eesti idatiivas kuni –1°, päeval tõuseb +1...+4°ni.