„Varesed juba sõid teda.“ Mida teha olukorras, kus talunik on jätnud loomad hooletusse ja nälga?

Uurides talunikult looma olukorra kohta sai inimene vastuseks, et see ei ole tema asi, mida mees oma loomadega teeb. Kui inimene vihjas, et kavatseb asjast teatada võimuorganeid, väitis talunik, et siis on sellel ka tagajärjed. „Tundus, nagu vihjaks ta mingisugusele kättemaksule. Järgmisel päeval oli loom sealt igatahes mingi sõiduriistaga minema viidud ning talunik keeldus lähemalt kommenteerimast, mis veisest edasi sai. Endal jäi aga süda kripeldama, sest linnainimesena ei olnud ma kindel, kas loom vajab abi ning kas oleksin pidanud sekkuma, “ lisas Maalehe poole pöördunud inimene.