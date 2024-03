Kiudtsement - läbimurre ehitus- ja disainimaailmas!

Maailmas on üks asi kindel, aastate möödudes ilmnevad kõigel meie ümber vananemise märgid. Kuid osad materjalid säilivad paremini kui teised ning üks neist on kiudtsement.

Kokkuvõttes tähendab "A2-s1, d0", et kiudtsement on mittesüttiv, tekitab väga vähe suitsu ning ei erita põlemise ajal leegitsevaid osakesi. See on klassifikatsioon, mida kasutatakse sageli materjalide puhul, millel on kõrged tulekindluse omadused.

Algselt kasutati tsemendi tugevdusmaterjalina asbesti, kuid ohutuskaalutlustel on see kaasaegses materjalis asendatud tselluloosiga. Lisanduvalt kasutatakse õige segu saamiseks liiva, vett ja tootjast olenevalt lisatakse juurde ka teisi aineid, et anda materjalile teatud omadused. Nimetatud koostisainete segamise tulemusena valmibki kiudtsement, olles äärmiselt vastupidav ja tugev materjal.

Kiudtsemendil on muuseas väga hea vastupidavus UV-kiirgusele, äärmuslikele temperatuurimuutustele, üleüldiselt hea ilmastikukindlus ning materjal on putukatele, närilistele ja teistele kahjuritele läbimatu.

See omakorda kulmineerub selleks, et kiudtsemendi hooldusvajadus on madal, mis teeb sellest kasutajasõbraliku ja praktilise valiku, säästes aega, vaeva ja hoolduskulusid. See omadus muudab kiudtsemendi eriti atraktiivseks valikuks nendele, kes hindavad madalaid hoolduskulusid ja pikaajalist vastupidavust.

Kiudtsemendil on väga hea vastupidavus UV-kiirgusele.

AS Bestor Grupp müügiesindaja ja tehniline konsultant Aadu Kaseväli sõnul on viimaste aastatega kiudtsemendil põhinevate toodete, eelkõige fassaadimaterjalide müük tõusnud plahvatuslikult. „Sageli pöörduvad meie poole kinnisvaraomanikud, kellel on varasem kokkupuude hoone välisosade, peamiselt fassaadi hooldamisega. Reeglina on nad tüdinenud pidevatest parandustöödest ning iga 5-7 aasta uuesti värvimise tsüklist. Tihti on keegi nende naabruskonnas oma hoonele paigaldanud CEDRAL kiudtsement voodrilauad ning selle näitel tahaksid sama kauakestvat ja muretut tulemust.“

Kujundusvabadus

Võiks öelda, et kiudtsement annab vabaduse kujundada. Kiudtsemendil põhineb hulk erineva vormi, kuju, suuruse, värvi ja pinnaviimistlusega ehitusmaterjale. See kõik tagab äärmiselt paindliku valiku ning annab kujundajale võimaluse kutsuda ellu täpselt sellise visiooni nagu ta ette kujutab.

Tavapäraselt on sellest materjalist tooted eelvärvitud või on tootmisel juba materjali sisse segatud värvipigment ehk läbivärvitud. Läbivärvimise eeliseks on see, et toote servad ei vaja täiendavat viimistlust ka päras lõikamist.

Milliseid materjale valmistatakse kiudtsemendist?

Kiudtsemendist valmistatakse mitmeid ehitusmaterjale, mis sobivad erinevate hoonete ja stiilidega. Näiteks põhineb kiudtsemendil laialt levinud ja eelkõige viilkatusele mõeldud laineplaat, mida tuntakse rahvakeeli tänaseni nime all „eterniit“. Samuti valmistatakse kiudtsemendist väiksemõõtmelisi katuseplaate, mis jäljendavad katusesindleid.

Veel valmistatakse kiudtsemendist ka erinevaid fassaadimaterjale, millest üks Eestis enim tuntuid on CEDRAL kubamärki kandev voodrilaudu.

Voodrilauana imiteerib see materjal väga hästi puidule omast välimust ning on esmapilgul äravahetamiseni sarnane. Kuid välimus võib olla petlik ning õnneks kiudtsemendil ei esine puidule omaseid puuduseid.

Kiudtsemendist valmistatakse ka suuremõõtmelisi fassaadiplaate, mis oleme harjunud rohkem nägema ostukeskuste ja teiste mahukamate ärihoonete fassaadidel.

Oluline on märkida, et kiudtsemendi eelistamine ärihoonetel ei ole juhuslik kokkusattumus vaid annab tunnistust selle materjali kauakestvuse ja meeldiva välimuse kombinatsioonist.