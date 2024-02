Koduaedniku aasta algab Seemnefestivaliga: tule Jõgevale ja sinu selle aasta aed teeb teistele silmad ette

Köögiviljapeenrad on jälle moes

Küllap on paljud hobiaednikud kevaditi kogenud, kuidas soojade päikesekiirte saabudes kiirustatakse aiapoodi, krabatakse korv erinevaid seemnepakke täis, ahastatakse kassas, kui palju mu porgandikilo maksma võib hakata, ning tõdetakse nii umbes juunis, et pooled pakid jäidki avamata.

Üle-eelmisel aastal ellu kutsutud seemnefestival on näidanud, et hobiaednikud vajavad emotsiooni ajel ostmisele lisaks ka head nõu ja arupidamist, umbes nagu apteegis. Tuleb välja, et kui vahepeal levis mood täita oma aialapp perfektse muruga, kohtab üha enam soovi rajada uuesti köögiviljapeenraid ning kasvuhoonet. Selleks on vaja aiapidamisnipid uuesti meelde tuletada või mõelda seni proovimata lahenduste peale, mis teevad aiapidamise lihtsamaks.

Eestis aretatud seemned

Kolmandale Seemnefestivalile tulekuks on hulk häid põhjuseid. See on teadaolevalt ainus koht, kus saab osta Eestis aretatud köögiviljasortide seemet kogu hetkel sordilehel olevast nimekirjast. Maaelu Teadmuskeskuse üks olulisemaid valdkondi on ju Eesti oludele vastavate sortide aretus ja mujal aretatud sortide sobivuse hindamine meie tingimustesse.

Uhke on öelda, et Jõgeva sordiaretus saab tänavu juba 104 aastat vanaks. Lisaks tänapäevastele sortidele on aukohal ka pärandsordid. Festivalil pakutakse sertifitseeritud seemnekartulit viiekilostes kottides ning uuema aja sortide „Teele“, „Tiina“, „Piret“, „Reet“ ja „Maret“ kõrvalt leiab ka „Jõgeva kollase“, „Väikese vereva“ ja „Endla“. Lisaks METK-i valikule on esindatud Baltic Agro vahekultuuride ja köögiviljasortide seemnete ning Scandagra vahekultuuride, meetaimede ning muruseemnetega. Ökomärgisega ürdi- ja meetaimede seemneid ning ürditeesid pakub Eeriksaare teetalu.

Töötoad ja nõuandenurk