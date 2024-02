ILMAPROGNOOS | Vabariigi aastapäeva pidustustel tuleb valmis olla tihedaks vihmasajuks

Hommikupoolikul jõuavad Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva vihmapilved, laienevad edasi põhja poole ja jõuavad juba kella 12 paiku Tallinna. Õhtupoolik on üle maa tihedas vihmasajus, Lääne-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Üksnes Kagu-Eestis on sadu nõrk ja hõre. Õhutemperatuur on saartel +2..+4, mandril tõuseb esmalt Lõuna-Eestis, õhtuks ka põhja pool +5..+8°C-ni.

Pühapäeva (25.02) öö hakul liigub madalrõhkkond üle Eesti lääneserva Soome ja selle vahetus läheduses sajab vihma, kohati sekka lörtsi. Pärast keskööd sadu järk-järgult lakkab. Puhub tugev lõunakaare tuul, öö hakul on puhanguid 18 m/s, pärast keskööd nõrgeneb ja puhub valdavalt edelast. Õhutemperatuur on öö hakul +1..+5, ida pool kuni +7°C, pärast keskööd langeb ja on hommikul -1..+2°C piires. Päev on tõusva õhurõhu foonil olulise sajuta ja ka selgema taevaga. Lõuna- ja kagutuul on mõõdukas, saartel võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur tõuseb +3..+8°C-ni.