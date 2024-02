Hillar Padu: eelarverahu „iga hinna eest“ toob kurdistava vaikuse ääremaa tühjas koolimajas

Põllumajanduse dialektika on selline, et head majandid asuvad suurlinnade turgude lähistel või headel põllumaadel. Või leiutavad elukunstnikud lisatootmise, mis korvab isegi nn plaanilise kahjumi. Tõususpiraal on järgmine: suurem kasum, suurem palk, rohkem spetsialiste – kõrgem tootmiskultuur. Halvematel maadel või turust kaugemates majandites toimib vastupidine protsess: väiksem tulukus, vilets palk, inimesed lahkuvad – ääremaastumine ja kurdistav vaikus.