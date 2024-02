Anneli Ott: Kaja Kallas ei saa aru, mida tähendavad maapiirkondadele tasuta ühistransport ja korras teed

Valikuvõimalused soodsamate ja meelepärasemate ostude tegemiseks laienesid, tekkis positiivne trend sotsiaalseks suhtlemiseks ning empaatia säilimiseks oma ligimese vastu. Inimeste vajadus suhelda, olla nähtud ja kuuldud oli toetatud, eraldatus ja teenuste kättesaamatus paistsid jäävat minevikku.

50 Euroopa linnas tasuta ühistransport

Sõitjate arv kasvas ja oodati lootusrikkalt teenuse edasist arendamist vastavalt piirkondade vajadustele ja eripäradele. Kuid juba alguses varjutas Keskerakonna tasuta bussisõidu algatust Reformierakonna maaeluvaenulik ähvardus. Nii kindlalt, nagu juba mitmes aasta on inimeste murede suhtes valitsuses ainult kurdid kõrvad, on sama kindlalt Kaja Kallas oma ähvardustest kinni pidanud.

Keskerakonna poolt ellu viidud tasuta ühistranspordi teenus maakondades on lõppenud. Vaatamata sellele, et võimalus tasuta kasutada ühistransporti on just maapiirkonnas inimeste elukvaliteedi ja heaolu seisukohast määrava tähtsusega. Kui algselt lubati kokkuhoitud vahenditest arendada liinivõrku, siis tänaseks on selge, et lubaduseks see ka jäi.

Täna räägitaks hoopis seda, et ka lastelt ja eakatelt võetakse tasuta sõidu õigus. Samal ajal võtavad üha enam riike kasutusele tasuta ühistranspordi mudeli ja seda just meie kogemustele tuginedes. Luksemburgis saavad ühistranspordis tasuta sõita kõik soovijad, detsembrist pakub oma elanikele prii sõidu võimalust Prantsusmaa linn Montpellier. Kokku on nüüdseks tasuta ühistranspordi – igaüks omal moel – sisse seadnud enam kui 50 Euroopa linna.

Lisaks tasuta bussisõidu kaotamisele on kärbitud teedeehituse rahastust ja kõige krooniks tahetakse kehtestada automaks.

Reformierakonna juhitud valitsus tegutseb maaeluvaenulikult. Lisaks tasuta bussisõidu kaotamisele on kärbitud teedeehituse rahastust ja kõige krooniks tahetakse kehtestada automaks. Minul tekib küll küsimus, millal Reformierakonna saadikud ja Kaja Kallas maapiirkondi külastasid või kui külastasid, siis kas nad päriselt mõistavad seal elamise võlu ja valu.