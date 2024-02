ILMATEADE | Sombused ilmad päädivad nädala lõpus kuni +10 soojakraadiga

Keskkonnaagentuuri sõnul on teisipäeval (27.02) Eesti kohal väheaktiivne rõhuväli. Tuul on nõrk ja tavas pilvine. Kohati tibab veidi vihma ning mitmel pool on udu. Pärastlõunal jõuab Eesti kaguossa tihedam vihmasadu. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 0..+3°C, päeval +1..+5°C.