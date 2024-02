LUGEJA KÜSIB | Mida teha, et lapselaps saaks vanaemalt päritud raha kätte?

Olen küllalt eakas ja mul on kolm täiskasvanud last ning neli lapselast. Üks neist lastelastest on alati mul külas käinud ning mind igati aidanud ja abistanud. Nüüd tegin notariaalse testamendi, kus on kirjas, et pärast minu surma pärib üks mu lastelastest kogu raha, mis on minu pangakontol. Muu vara, sh kinnisvara kohta ei teinud ma mingit märget, nii et see läheb üldises korras jagamisele.