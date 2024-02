Kagutuul tasapisi tugevneb, kuid jääb üpris mõõdukaks. Sooja tuleb juurde ning reedest pühapäevani tõusevad päevased termomeetrinäidud viie kuni kaheksa kraadini, vaid jaheda vee ja jää pealt puhuval rannikul piirdub soe paari pügalaga. Kuid öösel külmetab, sest ööd on ikka veel pikad, ja kui ka pilvkate hajub, on õhk kiire jahtuma ning kohal on mõned miinuskraadid.