KAART | Maa-amet märkis ära 96 parimat taliujumiskohta Eestis

Enamik talviseid mereäärseid vetteminekukohti on erinevatest sadamatest (Noblessneri, Lennusadam, Tilgu, Lohusalu), aga vette saab talviti minna ka liivarannalt, näiteks Salmistus, Pirital või Vääna-Jõesuus. Kõige toredama nimega mereäärne supluskoht on Tillunire Muhumaal, kus on märkija sõnul aastaringselt jäävaba vetteminekukoht. Huvitaval kombel ei märgitud Ida-Virumaal ja Pärnumaal meres ühtki talisupluskohta.

Seisuveekogud

Merest veelgi populaarsem on aga taliujumine seisuveekogudes, kus märgiti 51 talvist ujumiskohta. „Tundub, et eestlased eelistavad väiksemaid järvesid ja tiike, sest Peipsi ja Võrtsjärve kallastel ei märgitud ühtki vetteminekukohta,“ sõnas Maa-ameti ruumiandmeteenuste osakonna peaspetsialist Ann Rehemaa. Mõistagi on järved eriti populaarsed Lõuna-Eestis. Järvedes ujutakse näiteks Võrumaal, Põlvamaal, Jõgevamaal ja Tartumaal. Elva kandis on järved eriti populaarsed, ära on märgitud Verevi, Vaikne ja Umbjärv. Viljandimaa taliujumise tõmbekeskus on muidugi Viljandi järv, kus kiidetakse mugavat vetteminekut paadisillalt. Häid taliujumistingimusi kiidetakse ka Klooga järve ääres Harjumaal.

Kaardil märgiti ära ka 15 asukohta jões. „Kui Pärnu rand kannab endas suvepealinna hiilgust, siis talvel armastatakse Pärnumaal karastada end hoopis jões – ära on märgitud supluskohad Pärnu, Audru, Reiu ja Kasari jõgedes,“ rääkis Rehemaa. Hiidlased on julged meresujujad, kuid saarlased harrastavad vahel ka taliujumist Nasva või Põduste jõgedes.