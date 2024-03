Tiina Laanem: täiskasvanu halvustavad sõnad võivad lapse alateadvusesse sööbida igaveseks

Täiskasvanu halvustavad sõnad ei mõjuta vaid lapse enesehinnangut, need võtavad temalt ära ka tükikese maailmast. Sellest maailmast, mida ta armastab.

See osa võib jäädavalt kaduma minna, sest tekib tugev tõrge, mis ei kao. Kui juhendaja või treener sõimab sind tantsutunnis, suusarajal või jalkatrennis idioodiks ning dauniks, võib see alateadvuses aastakümneid püsida. Võtad reketi kätte või satud staadionile ja juba kõlab su peas „imbetsill“ ja „daun“. Ajul on nimelt omadus pidevalt seoseid tekitada ning neid aina uuesti esitada.