Maksuekspert Joel Zernask: automaks lööb valusaimalt neid, kelle auto kedagi ei häiri

See, et autodes liiklevad inimesed, kes nende sõitude tulemil loovad majanduslikku ja sotsiaalset väärtust märksa rohkem kui 10 km raadiuses liiklevad (kasti)ratturid, ei sobi narratiivi ja ei tasu seega mainimist. Autod on universaalselt halvad ja neid tuleb tõrjuda.