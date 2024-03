Erukindralmajor Vello Loemaa: ohvitseri karjääri saab kujundada kaitsevägi, mitte mingi kõrvalseisev asutus

Kadunud Märt Tiru selgitas kunagi, et kindraleid on kolme sorti: esimesed, kellel on soosijad (n-ö sündinud kindraliks); teised, kes on end üles töötanud; ja kolmandad, kellel on vedanud. Ennast liigitas ta nende kolmandate hulka. Taasiseseisvunud Eestis on kõrgemaks ohvitseriks tõusnud kolmkümmend ohvitseri ja neid oleks lihtne kümne kaupa kolmeks jagada, kuid las see jääb ebaõnnestunud naljaks.