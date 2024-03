Anti Allas: aastaid maha vaikitud riiklik ebaõiglus maapiirkondade rahastamisel on lõpuks avalikkuse ees

Alarmilöömise põhjuseks on asjaolu, et Kallas on julgenud avada mädapaise, mille nimeks on aastakümneid maha vaikitud riiklik ebaõiglus maapiirkondade rahastamisel. See ebaõiglus on aina süvenenud, sest aastatega on oluliselt muutunud Eesti eri piirkondade elanike vanuseline struktuur. Samas ei ole paralleelselt korrigeeritud omavalitsuste rahastamissüsteemi.