ILMATEADE | Mõnus kevadilm jätkub, ilm on sajuta ja kraadid päeval plusspoolel

Reedel (8.03) jääb kõrgrõhuala Skandinaavia kohale ankrusse ja selle servas on meil öösel taevas selgem, päev on madala pilvekihiga, aga ka sajuta. Tuul puhub põhjakaarest, on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -2..-8°C, päeval -1..+4°C.