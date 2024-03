LUGEJA KÜSIB | Kas maja renoveerija võib minu korteri ukse vägisi ära vahetada?

Kas korteri turvauks, mis avaneb koridori ja millel on kaks turvalukku, on korteriomaniku eraomand?

Olen 1960. aastatel ehitatud majas kahetoalise korteri omanik. Nüüd renoveeritakse meie maja KredExi laenu abiga, seintele pannakse seinapaneelid, uuele katusele paigaldatakse päikesepaneelid. Samas osaliselt lõhutakse remondi nimel ka kortereid. Meile väidetakse, et KredEx on öelnud, et kui ehitaja nõudeid ei täida, siis kaebab ta ehitaja kohtusse.