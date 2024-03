AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Väle ja stiilne Nissan X-Trail saab hakkama igas olukorras

Muidugi võib kiuslikum isemõtleja küsida, miks Nissan oma uue auto just niiviisi üles on ehitanud. Aga nii ta on: bensiinimootor toodab voolu, elektrimootor veab rattaid. Tõsi, eks nn kahe mootori summaarne hind tuleb ostjal endal maksta, aga samas võib ta nautida kiirendust, mis tõepoolest seda ka on. Elektri jõud (150 kw) kiirendab sõidukit ikka pisut teisiti kui lihtne bensiin. Nn tavaline variant jõuab nullist sajani 8, nelikveoline e-4ORCE aga isegi 7 sekundiga. Pealegi on Nissani niisugusel lahendusel hea see, et elekter ei lõpe aku mahutavusega ja laadimine piirdub endistviisi bensiini võtmise ajaga.