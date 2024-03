Algab kandidaatide esitamine konkursile „Kogukonna hing 2024“

Varasemad kaks konkurssi on näidanud, et tegutsemistahet maal jagub, kandidaate on konkurssidele esitatud iga aastaga üha enam.

„Mis on ühest küljest žürii töö teinud küll aeganõudvamaks, sest käsitleme iga ettepanekut põhjalikult,“ tõdes Riikoja. „Teisest küljest on see mahust hoolimata meeldiv töö, sest kui eestlased kord juba hakkavad omasid kiitma, teevad nad seda erakordse positiivsuse ja suure heatahtlikkusega.“

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul elab Eestis väga palju inimesi, kes oma entusiasmi ja ettevõtlikkusega aitavad edendada elu maapiirkondades.

„Coop on samuti alguse saanud kohalike inimeste soovist ise oma piirkonnas elu paremaks muuta, mistõttu peame oluliseks koos Maalehega selliseid aktiivseid kohalikke inimesi otsida ja tunnustada. Ühistegevuses peitub jõud, kuid alati on keegi, kes selle ühistegevuse algatab, mistõttu kutsun üles neid inimesi märkama ja „Kogukonna hinge“ konkursile esitama,“ ütles Rohtla.

Auhinnaks on simman

Konkursile on oodatud kõik kandidaadid, kelleta kogukond oma elu enam ette kujutada ei oskaks – tragid inimesed, kes mõtte ja jõuga on toonud kodukohta uusi algatusi, mille mõju on tunda laiemaltki.

„Fakt on see, et siiani on võitja valimine olnud küllalt keerukas, seepärast olemegi selle rõõmuga jätnud rahvahääletuse otsustada,“ tõdes Hindrek Riikoja. „Eks seegi näitab midagi kogukonna kohta, kui palju toetajaid oma inimese selja taga seisab, sest päris üksi ei tee ka kõige säravam ja andekam palju ära. Edukamad on pigem need külad, piirkonnad või asulad, kus on rohkem oma pere tunnet ning kokkuhoidmist.“

See viimane on Riikoja sõnul ka põhjus, miks on auhinnaks just simman – annab osalemisvõimaluse korraga suuremale hulgale.

Kogukonna hinge konkursi esimene võit läks Läänemaale Kõmsi külla. Tiitli sai Lilia Urb, kes on erinevate projektidega suutnud oma kodukanti liita ja tuua sinna tähelepanuväärse hulga projektiraha.