Ikka ja jälle tuleb meenutada, et Eesti üks loodusrikkusi on hulk aastaaegu. Peale tavaliste sesoonide (astronoomilised ja meteoroloogilised) on meil kaheksa klimaatilist (neli põhi- ja neli üleminekuaastaaega): kevadtalv, varakevad, kevad, suvi, sügis, hilissügis, eeltalv ja päristalv. Lisaks veel kohalikud, näiteks nn Soomaa viies.