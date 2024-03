Hindrek Riikoja: lihtsalt rahaahned inimesed võiks järgmisel aastal valimata jätta

Enamikus omavalitsustes ei ületa volikogu liikme tasu 100 euro piiri, neljas omavalitsuses ei saa volinikud üldse mingit tasu. Narvas seevastu on kuutasuks 656 eurot, mis on konkurentsitult suurim. Teisel kohal on Tartu 468,25 euroga ja kolmandal kohal pealinn 843 euroga keskmiselt kahe istungi kohta.