Hindrek Riikoja: vahel tundub, et Signe Riisalo lihtsalt ei salli lapsi ja eakaid

Kuidas on läinud küll nii, et Eesti on saanud sotsiaalkaitseministri, kes järjepanu trügib nõrgemate rahakotti, et sealt niigi nappe sissetulekuid kärpida. Ometigi peaks ta oma ametinimetusest tulenevalt erinevaid sotsiaalseid gruppe, eriti neist nõrgemaid, kaitsma.