KUUL | Kabiinijutud: kas kaerajook on lehmapiimale konkurent või sõber?

Uurime, kuidas kohalik taimne alternatiivjook valmib, milline on Eesti põllumajanduse sisend kaerajoogi tootmisesse ning saame vastuse küsimusele, kas kaerajook on lehmapiimale konkurent või sõber. Rooli taha on poiste asemel end sisse seadnud Erika Lõhmuste ja Piibe Vaher.