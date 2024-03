ILMAPROGNOOS | Märts on alanud soojalt ja sajuta, uue nädala lõpus ilm pöördub

Esmaspäev (11.03) on kõrgrõhuvööndi all küll õhukese kõrge pilvekihiga, aga sadu sellest ei tule. Tuul puhub kirdest ja idast ning mandri sisealadel nõrk, põhjarannikul mõõdukas, Saaremaal pisut tugevam, seda Kesk-Euroopast survet avaldava madalrõhkkonna tõttu. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, päeval 0-st tuulele avatud rannikul +3..+6°C-ni sisemaal.