Helen Arusoo: ehk suudab Navalnõi oma surmaga rohkem kui eluga

Meenutame tšetšeenide sõjapealikku ja juhti Džohhar Dudajevit, kes Navalnõi surma peale oleks ilmselt öelnud: väga hea surm, mis tõi au oma perele. Sest nii väljendus ta Artur Talvikule 1995. aastal antud intervjuus, kommenteerides oma poja haavatasaamist lahingus. Iga isa oleks ohanud raskelt ja tänanud jumalat, et poeg siiski eluga pääses, aga mida ütles Džohhar Dudajev, kes arvas ligi kaks nädalat, et poeg on surnud? „Ta on elus … aga kui ta ka oleks hukkunud, siis mina arvan, ja me pere arvab, ja ta ise arvab, et /../ oleks isegi au toonud meie perele.“