Euroopa lööb vabatahtlikul süsinikuturul korra majja

“Kui süsinikuturu üheks pooleks on ettevõte, kes soovib oma jalajälge katta, siis turu teine pool on kas eraisik või ettevõte, kes oma tegevuse muutusega salvestab süsinikku ehk teeb planeedile head,” selgitab Arbonicsi kaasasutaja Kristjan Lepik. “Üheks näiteks on siin maaomanik, kes istutab uue metsa. Mets kasvab ja aja jooksul seob süsinikku. Samamoodi ka põllumees, kes oma äriprotsessid ümber teeb, arvestades süsinikuga – et tema tegevusel oleks väiksem süsiniku jalajälg.”