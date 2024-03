SEADUSEMUUDATUS | Haigete laste vanemate hooldushüvitis pikeneb

„Praegu on nii, et lapse haigestumisel on vanemal õigus saada hooldushüvitist üldjuhul kuni 14 kalendripäeva. Erandina saavad pikemat, kuni 60 kalendripäeva pikkust hooldushüvitist vanemad, kelle lapsel on pahaloomuline kasvaja ja lapsel algab ravi haiglas,“ ütles riigikogus sotsiaalkomisjoni esimees Õnne Pillak.