Kündmise maailmameistrivõistlused korraldab tänavu Eesti

Võistlusteks koos harjutamisplatsidega on vaja mitukümmend hektarit rohumaad ning sama palju kõrrepõldu. Kokkulepped maaomanikega – maaülikooliga ning naabruses asuvate viljakasvatajatega – on olemas.

Meil korraldab riigisiseseid võistlusi, künnikoolitusi, kohtunike õpetamist jms Eesti Künniselts. See loodi 1990. aasta märtsis ja sellest ajast peale on parimad Eesti künnimehed osalenud maailmameistrivõistlustel. Siiani on Eesti edukaimad künnisportlased olnud Raido Kunila ja Jüri Lai, ent peale on hakanud kasvama uued meistrid.

Künni MMil on kaks võistlusklassi: tavaatrade ja pöördatrade klass. Samuti on kaks võistlusala: kõrrekünd ja rohumaakünd. Tulemusi hindab ja võitja selgitab asjatundjatest moodustatud kohtunike kogu. Hinnatakse erinevaid künnielemente – näiteks vao sirgust, künni ühtlikkust, vaopõhja puhtust, otste korrektsust ja paljut muud. Võitja on see, kes saab kõrgeima punktisumma.

Praeguseks on WPO-l umbkaudu 30 liiget: paljud Euroopa riigid, USA, Kanada, Uus-Meremaa, Austraalia ning isegi Keenia.

Võistluste korraldamiseks loodi maailma künniorganisatsioon (World Ploughing Organization ehk WPO). Riigid, kes oma kündjad võistlema tahtsid saata, organiseerisid künnimeeste ühendused ka omal maal. Nad hakkasid korraldama riiklikke künnivõistlusi , mille võitjad said õiguse osaleda maailmameistrivõistlustel. Tänavu toimuvad 69. kündmise maailmameistrivõistlused.

Mis on künni MM

Kui rohumaad on piisavalt, siis kõrrepõlluga on lugu keerukam. Kuna Eestis toimub võistlus augustis, pole kaugeltki kõik taliviljapõllud veel koristatud.

Põlluskeemid valmisid Reimo Ilvese käe all, kes mulluse Eesti meistrivõistluse korraldamisega Säreveres suurepäraselt hakkama sai. Lisaks skeemidele on kokkulepped olemas võistlusplatside piiramiseks vajalikus osas. Juurde oleks vaja vabatahtlikke – platsikohtunikke ja abisid.

Enamik võistlejaid tuleb kohale oma traktori ja adraga, ent igaks juhuks on valmis ka mõned varumasinad. Et olla kindel, et kõik sujub, oleks neid vaja veel. Võistluse ajaks peab korraldaja varuma traktoritele kütuse, seda läheb vaja kümne tonni ringis.

Väga suure töö on teinud maaülikool. Kui meil poleks sellist partnerit, siis me seda võistlust ilmselt korralikult teha ei suudaks. Margus Ameerikas

Traktorite hoidmispaigaks (nn marshalling yard) on Rõhu keskus, kus saab teha ka remonditöid. Kokkulepped remondibusside osas on sõlmitud Dotnuva Balticuga.

Kõik, kes seoses künnivõistlusega Tartusse tulevad, majutatakse maaülikooli torn-ühiselamus. Sõiduks põldudele ja tagasi on bussid, ent majutuskoha juurde luuakse ka autorendi võimalus.

„Väga suure töö on teinud maaülikool. Kui meil poleks sellist partnerit, siis me seda võistlust ilmselt korralikult teha ei suudaks,“ kiitis peamist abilist künniseltsi juhatuse liige Margus Ameerikas.

Külaliste- ja kultuuriprogramm

Eesti korraldajad tõstsid võistluspäevade järjekorra ümber. Nii küntakse rohumaad reedel, 16. augustil ja kõrrepõldu laupäeval. Põhjus on selles, et laupäevaks on Rõhule plaanitud ka ulatuslik kultuuri- ja laadaprogramm.

Üks suuremaid üritusi on taluliidu mess „Maa tuleb linna“, mis varem on toimunud Tallinnas. Nüüd tuleb suur talutoidu laat, konkursid ja muud Eesti toitu tutvustavad ettevõtmised Tartumaale.

Plaanis on vanatraktorite künnivõistlus, hobukünni demo, hoburakendispordi ehk kaarikute võistlus, maaülikooli teadlased näitavad oma katsekultuure.

Kui künnivõistlused on 16. ja 17. augustil, siis tegelikult algab MMi külalisprogramm juba nädal varem. Tulijaid oodatakse laupäeval, 10. augustil. Pühapäeval on plaanis suur ühine väljasõit Kurgjale Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi, et sel moel tähistada 150 aasta möödumist Eesti talupoegade esimesest künnivõistlusest.

69. kündmise maailmameistrivõistlused KAVA 10. august – võistlejate ja külastajate saabumine ja majutamine. 11. august – ühisväljasõit kõigile Kurgjale ja Torisse. 12. august – võistlejate esimene harjutuspäev, ekskursioonid. 13. august – harjutamine/ekskursioonid; õhtul Tšehhi Vabariigi presentatsioon (seal toimuvad järgmised, 70. maailmameistrivõistlused). 14. august – harjutamine/ekskursioonid; õhtul jumalateenistus ja adra õnnistamine Tartus Jaani kirikus. 15. august – harjutamine/ekskursioonid; õhtul võistluste pidulik avamine ja lippude heiskamine Rõhul. 16. august – võistluskünd rohumaal. Avatakse talutoidu mess „Maa tuleb linna“ Rõhu aias. 17. august – võistluskünd kõrrepõllul. Mess jätkub. Kultuuriprogramm jne. Pidulik õhtusöök ja autasustamine Vanemuises.