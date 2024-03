AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Hambaid näitav KGM Torres on talvistel teedel asendamatu sõidukaaslane

SsangYong Torres on otsekui sellenimeline jalgpallur, kes tormab sihi ehk värava poole, aga hoolitseb sealjuures ka oma välimuse eest. Ning kuigi maailmas pole enam teravat jaotust sugupoolteks, liigitub see sõiduk kategooriasse, mida varem tunti mõiste ´mehelik´ all.