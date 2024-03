ILMATEADE | Talvejope kappi! Temperatuurinäidud tõusevad peagi kahekohaliseks

Keskkonnaagentuuri sõnul taandub teisipäeval (12.03) kõrgrõhuala Venemaa lääneossa ja selle servas on nii selget taevast kui pilvelaamu, aga ilm on sajuta. Lõuna poolt avaldab veidi survet madalrõhuala ning idakaare tuul on mõõdukas, rannikul ulatub puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..-8, päeval +1°C-st tuulele avatud rannikul +4..+8°C-ni sisemaal.