Majal on viis kaasomanikku, ühe kaasomaniku osa soovitakse välja osta. Tellime eksperdilt maja hindamise ja selle põhjal koostame väljaostetava osa maksumuse. Kui sellele kaasomanikule, kelle osa soovitakse osta, see summa ei sobi, siis kas tal on õigus nõuda suuremat summat või mitte, küsib Maalehe lugeja.