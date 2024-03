UURING | Vaatamata automaksule eelistab Eesti inimene tööle minemiseks üha sagedamini autot

Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva sõnul võib ka ühistranspordi osas näha tugevat langust. 2003. aastal käis ühistranspordiga tööl 29,9% inimestest, 2023. aastal tegi seda 17,8%. Ühes jalgsi ja ühistranspordiga tööl käijate arvu vähenemisega on kasvanud seda teekonda isikliku autoga läbinute hulk: kui 2003. aastal käis isikliku autoga tööl 25% inimestest, siis mullu tegi seda 46,9%. Seejuures on isikliku autoga tööl käivate naiste osakaal viimase 20 aasta jooksul kasvanud meestest rohkemgi.

„Autokasutuse sagenemise taga on mõistagi autode arvu üldine suurenemine. Lisaks on mõnevõrra kasvanud ka vahemaa töökoha ja kodu vahel,“ kirjutab Vassiljev. Vähenenud on nende inimeste hulk, kes töötavad kodust kuni 2 kilomeetri kaugusel, ning suurenenud nende oma, kelle töökoht on enam kui 10 kilomeetri kaugusel. Keskmiselt kaugel (2-10 kilomeetri kaugusel) tööl käijate osatähtsus on aga jäänud üsna samaks. Kokku on keskmine töökoha kaugus kodust suurenenud 3,5 kilomeetri võrra.