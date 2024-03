Argo Ideon: tulesurmasid on kaugelt liiga palju

Täiskasvanud inimestele moraali lugemine annab üldiselt vähe tulemust. Elatakse nii nagu osatakse ja ollakse harjunud. Isegi kui on teada, et selline eluviis, mille osaks on rohke alkohol ja/või hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, hästi lõppeda ei saa.